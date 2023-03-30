تحذيرات أوروبية من مادة النتروزامين السامة المنتشرة بالطعام الأوروبى

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الديباتى" الإسبانية، إن مادة النتروزامين السامة موجودة في بعض المواد الغذائية التي يستهلكها المواطنون الأوروبيون، ولذلك فقد حذرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من خلال تقييم المخاطر الصحية للنيتروزامين الموجود في الطعام، من وجود 10 النتروزامين (مسببة للسرطان) في الأطعمة المختلفة وستة منها سامة للجينات (ضارة بالحمض النووي).

وأشارت الصحيفة إلى أن وجود المركبات الكيميائية في الأطعمة التي يتم استهلاكها تعتبر مشكلة صحية لجميع الفئات العمرية في سكان الاتحاد الأوروبى، ووفقًا للتقرير، تم العثور على مادة النتروزامين في منتجات مثل منتجات اللحوم المعالجة والأسماك المصنعة والكاكاو والبيرة وغيرها من المشروبات الكحولية، على الرغم من تأثير العديد من المنتجات عليه ، فإن المجموعة الغذائية التي تساهم في توسع هذا المركب هي اللحوم ومنتجاتها.

ومع ذلك ، يمكن أن توجد النتروزامين أيضًا في الأطعمة الأخرى ، بما في ذلك الخضروات المصنعة والحبوب والحليب ومنتجات الألبان ، وبناءً على الدراسات التي أجريت على الحيوانات ، وجد العلماء أن الإصابة بأورام الكبد هي أكثر التأثيرات ضررًا على الصحة.

ومع ذلك ، طورت الهيئة "أسوأ سيناريو للحالة" وافترضت أن جميع النتروزامين في الطعام لها نفس القدرة على التسبب في الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص مثل النيتروزامين الأكثر ضررًا ، "على الرغم من أن هذا غير مرجح" ، وفقًا للبيان.

من جانبه ، أشار مركز أبحاث فالنسيا Ainia إلى أن القلق بشأن هذه المكونات الكيميائية ليس جديدًا وأن الاتحاد الأوروبي ينظم منذ فترة طويلة ويحد من وجود النتروزامين في مستحضرات التجميل أو الألعاب أو زجاجات الأطفال أو اللهايات.