تواصل فعاليات تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية باستاد طور سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تدريبات المشروع القومى للموهبة الحركية بالاستاد الرياضي بالطور بمشاركة 113 لاعبا ولاعبه والجهاز الفني والجهاز الإدارى للمشروع.

قال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمشروع الموهبة الحركية، وتنفذه الإدارة العامة للمكتبة والبحوث الرياضية بالوزارة كنواة للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، ويسعى لإعداد أبطال أولمبيين، وتقوم الوزارة بتوفير الملاعب وحمامات السباحة والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب.

وأضاف أنه يعمل المشروع على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، ويتم تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المنفذة بالمشروع بشكل علمي مقنن بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، ويتم توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع يأتى فى إطار الخطة الخاصة بالمشروع القومي للموهبة الحركية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ويتم التدريب بواقع 3 أيام أسبوعيا بالإستاد الرياضى بالطور.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، انه اختتمت بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب فى نسخته الثانية، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ... حوار من الشباب للشباب" ، بمركز شباب ابوزنيمه، برعاية وزارة الشباب والرياضة الادارة المركزية التعليم المدنى و البرلمان بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة .

واشار انه تناول منتدى الحوار الوطنى للشباب ثلاثة محاور رئيسية وهى السياسى، الاجتماعي، الاقتصادى، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التى تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل و العصف الذهني للمشاركين للخروج بالتوصيات التي أسفرت عنها الورشة .

كما شمل المنتدى التعريف بالنسخة الثانية لمنتدى الحوار الوطني للشباب، والذى يعمل على رفع احتياجات وأفكار وآراء الشباب بمراكز الشباب بالقرى والمدن بالمحافظة تمهيداً لعرضها على القيادة السياسية بختام فعاليات المنتدى.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، انه تواصل شعبة الفنون التشكيلية ضمن الشعب التخصصية ، التابعة لإدارة تنمية النشئ بمديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، تدريباتها الدورية، وتهدف هذه التدريبات إلى تنمية الجانب الفنى والابداع لدى الطلائع، وصقل المواهب وتدعيمها من خلال الورش الفنية وإكساب الطلائع حرفة ومهنة تساعدهم للنزول إلى السوق وترويج منتجاتهم .

وتابع انه شهدت المحافظة قيام اللجنة الفنية المتخصصة من الاتحاد المصري للملاكمة بمتابعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي (مركز الملاكمة) اليوم بإستاد الطور الرياضي، لافتا أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد المشروعات القومية في الألعاب الرياضية .