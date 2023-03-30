اليوم السابع
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الكنيسة السريانية تنظم احتفالية العدل والرحمة 5 مايو المقبل

الخميس، 30 مارس 2023 03:00 ص
الكنيسة السريانية تنظم احتفالية العدل والرحمة 5 مايو المقبل كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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قام الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية فى مصر، بحضور أولى جلسات التدريب والتحضير لإحياء احتفالية (العدل والرحمة)، وذلك فى كنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس فى غمرة - القاهرة. 

 

ومن المقرر أن يقام هذا الحفل فى 5 مايو 2023، بمشاركة كورال العذراء السريان بقيادة الشماسة نورا ملوح، وفريق (تي شوري) من كنيسة العذراء مريم بعزبة النخل، بقيادة أوليفيا فادي ونيڤين لويز، كما أنها من كتابة وإخراج جرجس الرشيدي. 

 

وفي هذا الصدد صرح الأب الربان أن هذه الاحتفالية هي الأولى من نوعها التي تقيمها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، إذ لأول مرةٍ يُقام عرض كبيركهذا احتفالاً بعيد القيامة، بالإضافة إلى أول فريق مسرح تؤسسه الكنيسة. 

 


الكنيسه السريانيه

سوريا

احتفاليه العدل والرحمه



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