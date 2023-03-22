اليوم السابع
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الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك

الأربعاء، 22 مارس 2023 01:56 م
الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان المبارك كنيسة - ارشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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قدم الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب عن بالغ محبته لجميع المصريين وسعادته لامتزاج الأصوام معاً فى وقت واحد.
 
وقال فى بيان خاص: "نسعد جداً بتصادف صوم رمضان الكريم مع الصوم الأربعيني المقدس، ما يعكس وحدتنا ومحبتنا لله في هذه الأيام المباركة، التي نخصصها جميعاً للصلاة والتضرع إلى الله جل شأنه، ليحفظ سورية الغالية ومصر العزيزة والعالم أجمع. 
 
وتابع: "إننا نشهد هذه الأيام التطوير الفكري والعملي، الذي يدفع المجتمع نحو التعايش والمساواة في الجمهورية الجديدة، أعاد الله علينا جميعاً هذه الأيام بكل بركة وخير وسلام".
 

الكنيسه السريانيه

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

شهر رمضان



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