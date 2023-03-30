"القومى للمرأة" يواصل تنظيم جلسات الدوار داخل 17 قرية لـ"حياة كريمة" بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكدت هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم 49 من جلسات الدوار التى استهدفت توعية 2470 سيدة ورجل من أهالى قرى ونجوع الكلح شرق وغرب والرمادى بحرى وقبلى والبصيلية الوسطى ووادى عبادى الرضوانية والمحاميد والرديسية بحرى والصعايدة والدقاديق والنصراب والشهامة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى ونجوع العباسية والعرب والسبيل قبلى والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو.

وأشارت هدى مصطفى، إلى أن جلسات الدوار التى تأتى بمشاركة علماء الأوقاف وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية،تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى والتوعية للمرأة وباقى أفراد الأسرة.