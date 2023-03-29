اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق أمسيات الأسرة المصرية بقرى مبادرة حياة كريمة فى رمضان

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:18 م
القومى للمرأة يطلق أمسيات الأسرة المصرية بقرى مبادرة حياة كريمة فى رمضان المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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يطلق المجلس القومي للمرأة بدءًا من اليوم بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة وخلال شهر رمضان الكريم "أمسيات الأسرة المصرية" بعدد من القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصاً من المجلس على استكمال مسيرة  العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتستهدف الأمسيات الأطفال والسيدات والرجال، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية.
 
وتشمل الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة".
 
وتستهدف الأمسيات تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

القومى للمرأة

المجلس القومى للمرأة

حياه كريمه

قرى حياه كريمه

أمسيات رمضانيه



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