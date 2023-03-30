الفاتيكان يلغى أجندة البابا بعد دخوله المستشفى وإصابته بمشاكل فى القلب

فاطمة شوقى

أكد الفاتيكان إلغاء أجندة البابا فرانسيس ومواعيده التي كانت مقررة يومى الخميس والجمعة بسبب دخوله المستشفى وإصابته بمشاكل في التنفس والقلب، حسبما قالت صحيفة "باخينا 12 " الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم نقل البابا فرانسيس، 86 عامًا، إلى المستشفى أمس الأربعاء واضطر إلى تعليق التزاماته الأسبوعية، وذكرت صحيفة كورييري الإيطالية، أن البابا موجود في مستشفى جيميلي في روما بإيطاليا بسبب "صعوبة في التنفس ومشاكل في القلب".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين المواعيد التي تم إلغاءها هي مقابلة في برنامج تليفزيونى.

لم تكن هذه المرة الأولى التي دخل فيها البابا فرانسيس ، المستشفى ، حيث في عام 2021، خضع لعملية جراحية في مستشفى جيميلى بسبب مشاكل في القولون قضى خلالها 10 أيام خارج الفاتيكان حتى خروجه من المستشفى ، حيث تمت إزالة 33 سم من الأمعاء، وعلى الرغم من اعلان تعافيه تماما، فقد صرح البابا في مقابلة أُجريت معه في مقابلة في نهاية يناير الماضى أن التهاب الرتج قد عاد دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كما أنه في يونيو 2022، اضطر البابا إلى تأجيل رحلة إلى إفريقيا بسبب مشكلة في الركبة جعلت من الصعب عليه التحرك، حيث بدأ في استخدام كرسي متحرك، حاليًا، لا يزال يتعافى من الإصابة ويستخدم عصا للالتفاف.

وقبل أشهر، استشهدت به الصحافة ، قال إنه يرفض فكرة إجراء عملية في الساق لتجنب العواقب الطويلة التي خلفها التخدير لتدخل 2021.