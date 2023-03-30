وذكرت المنظمة- في بيان، اليوم /الخميس/، في جنيف- أن انضمام العراق يرسخ دوره الاستراتيجي كمركز عبور ويدعم الرؤية الاقتصادية للبلاد لتوسيع قطاعاتها غير النفطية.



وأضافت أن نظام الاتفاقية سيعزز التجارة الإقليمية، ويحفز التنمية الاقتصادية والاستقرار في العراق والمنطقة الأوسع.

بدوره.. قال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبرتو دى بريتو إن هذا التطور سيسمح للعراق بتحقيق إمكاناته الهائلة كمركز تجاري إقليمي ودعم الربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.



وأضاف أن انضمام العراق هو فرصة ذهبية؛ لتأكيد استعداد البلاد للاستفادة من إمكانات التجارة الدولية في دعم النمو الاقتصادي، ودفع الرخاء والتنمية.



يشار إلى أن الاتفاقية تعد نظام النقل العالمي الوحيد الذى يمكن من شحن البضائع من بلد المنشأ عبر بلدان العبور إلى بلد المقصد، وذلك عبر نظام آمن ومتعدد الوسائط ومعترف به بشكل متبادل، كما توفر أيضا ضمانا ماليا تديره المنظمة العالمية للنقل البري لدفع الرسوم والضرائب المعلقة.