السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين والحبس عامين لـ 2 آخرين لسرقة سائق بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا من "ب.أ.م" و " م.إ.م" و " ع.ي.ع"، مما نسب إليهم ومعاقبة كل من " ح.أ.م" و " م.ج.ف" بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، والزمتهم بالمصاريف الجنائية ، ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة، لاتهامهم بالسرقة بالتحايل والإكراه.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9416 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة منتزة ثالث، أنه حال قيادة المجني عليه "م.خ.ج" سائق توكتوك، استوفقه المتهمين الاول والثاني "ب.أ.م" و " م.إ.م"، وطلبا منه إيصالهما لأحد الاماكن وبوصولهما قاما بإشهار أسلحة بيضاء سكين ومطوة في مواجهته، وكان ذلك بتواجد المتهم وتحريض من المتهم الثالث "ع.ي.ع" وقاما المتهمين بسرقة الدراجة البخارية التوكتوك وهاتف محمول ومبلغ مالي من المجني عليه، وفروا هاربيا واشترك المتهمين الرابع والخامس "ح.أ.م" و" م.ج.ف" باخفاء التوكتوك محل السرقة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكن ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث من ضبط المتهمين ، وتولت النيابة التحقيق ، والمتهمين قد ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية، قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.