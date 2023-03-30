تأجيل محاكمة سائق لحيازته 500 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب ،والمستشار شريف السيد جبر، وسكرتير المحكمة محمد احمد البغدادي ، تأجيل محاكمة المتهم " ك.س ك " سائق، لجلسة دور الانعقاد القادم، فى اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 24303 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محربك ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ك.س.ك" سائق ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم ، ونفاذا لتنفيذ القرار تم الانتقال الي تواجد المتهم الذي كان مستقلا سيارة، فتم ضبطه وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين بلاستيكيين.

بفض الجوال الأول عثر بداخله علي عدد 249 طربة حشيش وبفض محاويات الجوال الثاني عثر بداخله على 250 طربة حشيش، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، حيث ثبت أنه المواد المضبوطه لمخدر الحشيش، وتبين أنها وزنت 1460,1 جرام، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية.



