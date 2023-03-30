اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 02:49 م
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الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق اشتعل بشقة فى قرية بالعياط

الخميس، 30 مارس 2023 01:45 م
الحماية المدنية تنجح فى إخماد حريق اشتعل بشقة فى قرية بالعياط سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة على حريق اشتعل بشقة سكنية فى إحدى قرى العياط، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بشقة سكنية في قرية بهبيت بالعياط، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون إصابات، قبل امتداده للعقارات المجاورة. 
 
وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

حريق شقة

حريق شقة بالعياط

الحماية المدنية

امن الجيزة



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