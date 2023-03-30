البورصة: تنفيذ صفقة على شركة تروبيكال للتنمية بقيمة 74.8 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة تروبيكال للتنمية والاستثمار بحجم تداول 74.8 ألف سهم بقيمة 74.8 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات)، كما تم تنفيذ صفقة على شركة الجيزة الجديدة لإدارة المدارس الخاصة بحجم تداول 121.4 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة ثيرموتيك للسخانات بحجم تداول 3 ملايين سهم بقيمة 30 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 9.1 مليون سهم بقيمة 209.5 مليون جنيه عبر تنفيذ 86 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 29.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 104.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 97.7 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2782 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 19546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3353 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1288 نقطة.