أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 29-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023.



إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: النساجون الشرقيون للسجاد، والإسكندرية للزيوت المعدنية، والقابضة المصرية الكويتية، واراب للتنمية والاستثمار العقاري.



البورصة تربح 26 مليار جنيه أنهت أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.053 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.4 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 70.6 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.46%، والعرب على 6.62%، واستحوذت المؤسسات على 31.65% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.34%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 123.5 مليون جنيه، 23.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 188.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 322.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 16411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.52% ليغلق عند مستوى 19645 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 4279 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 38 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.64%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 44 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 13.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 24.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 2.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 15.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.84%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.65%.

- الصناعات الغذائية العربية-دومتي بسعر إغلاق 5.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.19%.