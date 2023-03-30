جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، في ختام زيارة مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز ليناريتش إلى لبنان؛ حيث التقى بالشركاء الإنسانيين على الأرض والعديد من المسئولين اللبنانيين.



وذكرت المفوضية أن التمويل الجديد يأتي في الوقت الذي يواجه فيه سكان لبنان مستويات فقر متزايدة وانعدام في الأمن الغذائي وتفشي الأمراض. ويحتاج ما يقدر بأربعة ملايين شخص إلى مساعدات إنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.



وأضافت أن الحزمة الإنسانية الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي اليوم ستوفر مساعدات إنسانية منقذة للحياة مثل المساعدات الغذائية والدعم النقدي والتعليم والخدمات الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. كما أنها ستساعد في الاستعداد للكوارث وتوفير الاستجابة لحالات الطوارئ.



وأكد البيان أن "جميع المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي يتم تقديمها على أساس الاحتياجات، بغض النظر عن الوضع أو الجنسية. ويتم تقديم المساعدة من خلال المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. والتمويل الأخير يرفع قيمة مساعدات الاتحاد الأوروبي الإنسانية إلى لبنان منذ عام 2011 إلى ما يقرب من 860 مليون يورو".