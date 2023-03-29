اليوم السابع
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الأربعاء، 29 مارس 2023 07:35 م
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تعيين 3 مستشارين لجامعة طنطا للشئون الطبية والتحول الرقمى والتطوير المؤسسي

الأربعاء، 29 مارس 2023 07:22 م
تعيين 3 مستشارين لجامعة طنطا للشئون الطبية والتحول الرقمى والتطوير المؤسسي رئيس جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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وافق مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على تكليف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا مستشاراً للجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد كمال النمر مستشاراً للجامعة لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، و تكليف الدكتورة دينا عبد الهادى مستشاراً للجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية.

 
أوضح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن ذلك يأتى فى إطار اجراءات البناء المؤسسي للمرحلة الثانية من تنفيذ لحوكمة الإدارية والمالية والمعرفية بالجامعة، وجوائز مصر للتميز الحكومي.
 
وأشار إلى أهمية الاستعانة بالآراء الاستشارية المتخصصة من ذوي الخبرات والمعارف لدعم منظومة بناء واتخاذ القرارات.
 
 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مجلس جامعة طنطا

مستشارين جامعة طنطا



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