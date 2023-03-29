تعيين 3 مستشارين لجامعة طنطا للشئون الطبية والتحول الرقمى والتطوير المؤسسي

الغربية عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على تكليف الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا مستشاراً للجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، و الدكتور محمد كمال النمر مستشاراً للجامعة لشئون الحوكمة الإلكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، و تكليف الدكتورة دينا عبد الهادى مستشاراً للجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية.