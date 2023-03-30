إخلاء سبيل 8 أشخاص من طرفى مشاجرة قرية خلوة الشرفا بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد العامة، إخلاء سبيل 8 أشخاص علي اثر المشاجرة التي شهدتها قرية خلوة الشرفا التابعة لمركز أبوحماد بالشرقية، على ذمة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة ابوحماد، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين ناحية خلوة ابو مسلم دائرة المركز.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابوحماد لموقع البلاغ وتبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين داخل محل بقالة ثم تطورت المشادة إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات وإصابات متفرقة، فيما لقت سيدة عمرها 65 سنة مصرعها، تم نقل المتوفية إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبى عليها من قبل مفتش الصحة تبين تبين حدوث وفاتها إثر إصابتها بأزمة قلبية.

تم ضبط طرفي المشاجرة من قبل الأجهزة الأمنية، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، قبل أن يتقرر إخلاء سبيلهم.