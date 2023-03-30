اليوم السابع
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الخميس، 30 مارس 2023 09:18 ص
أكرم القصاص
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أوقاف بورسعيد تسلم التضامن 600 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية

الخميس، 30 مارس 2023 09:00 ص
أوقاف بورسعيد تسلم التضامن 600 شنطة مواد غذائية لتوزيعها على الأولى بالرعاية عواد، مدير عام مديرية أوقاف بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال جمال عواد، مدير عام مديرية أوقاف محافظة بورسعيد، إنه تم تسليم مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة 600 شنطة مواد غذائية، لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، جاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد. 

 

وأوضح "عواد" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توزيع شنط المواد الغذائية عن طريق مديرية التضامن الاجتماعى وفقًا للكشوف التى قامت بتجهيزها ميدانيًا. 

 

وأشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى تسلمت 600 شنطة مواد غذائية من مديرية أوقاف بورسعيد، بناءً على البروتوكول ما بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على حالات تكافل وكرامه والوارد بياناتهم من الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية تخفيفا على الأسر الأكثر احتياجًا. 

 

وتقوم محافظة بورسعيد بتوزيع مئات الكراتين من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.


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