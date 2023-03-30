أمين مجلس التعاون الخليجى يؤكد دعم كافة الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار باليمن

إيمان حنا

أكد جاسم محمد البديوى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عزم مجلس التعاون على دعم كافة الجهود الأممية بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلم في اليمن، جاء ذلك خلال لقائه مع هانس جروندبرج، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، اليوم الخميس، بالرياض. وفق بيان للمجلس.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف مجلس التعاون الثابت بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وذلك تأكيداً لما جاء في بيان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 43 ( ديسمبر 2022م)، والذي جدد فيه قادة دول مجلس التعاون دعم الشرعية اليمنية متمثلة بمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والحفاظ على وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

شهد اللقاء أيضا استعراض جهود مجلس التعاون الداعمة في تجديد الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة وتقديم كافة أوجه الدعم في المجالات الإنسانية والإغاثية والاقتصادية والتنموية في اليمن.