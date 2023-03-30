أخبار البورصة اليوم الخميس 30-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 30-3-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه.



البورصة تخسر 4 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 410.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 71.3 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.45%، والعرب على 7.38%، واستحوذت المؤسسات على 29.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 22.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، 104.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.3 مليون جنيه، 97.7 مليون جنيه، 35 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 16418 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2782 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 19546 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6766 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 2807 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3353 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 1288 نقطة.

وصعدت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

مؤشر سندات الخزانة

أعلنت البورصة، عن نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، وخرج من المؤشر 8 إصدارات في مقابل دخول 6 اصدارات من سندات الخزانة، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 36 إصدارًا بإجمالي قيمة سوقية بلغت 911 مليار جنيه مقارنًة بقيمة سوقية بلغت 881 مليار جنيه لمكونات المؤشر الحالية.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركة العبوات الطبية، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والتنبيه على 7 شركات وهم: مستشفى كليوباترا، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وبالم هيلز للتعمير، وأسمنت سيناء، وجينيال تورز، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والبويات والصناعات الكيماوية-باكين، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وأوراسكوم للتنمية مصر، 88.5 ألف سهم، 559 ألف سهم، 48.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي (مصر) 15361 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 7 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 7182 سهم.

أعلنت شركة الكابلات الكهربائية المصرية، شراء عدد 1.6 مليون سهم خزينة، خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 5.20%.

شركة ابدأ

أعلنت الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، عن دراسة بيع 20 ألف سهم في شركة ابدأ للصناعات الكيماوية للشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، وجاري الدراسة والمداولة، وسيتم الإعلان بمجرد انتهاء عملية البيع.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، صافي مبيعات بلغت 11.4 مليار جنيه خلال عام 2022 بنسبة نمو 29%، عن العام لماضي، وحققت الشركة صافي ربح بالقوائم المالية المجمعة قدره 638 مليون جنيه بنسبة نمو 21% عن العام الماضي.

كما أعلنت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق مبيعات قدرها 2.255 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 مقابل 2.064 مليار جنيه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 بزيادة قدرها 191 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 9.23%، وبلغ صافي الربح 274.9 مليون جنيه مقارنة مع 275.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، تحقيق إيرادات بلغت 1.502 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وبلع صافي ربح العام قبل الضرائب مبلغ 1.812 مليار جنيه، وصافي ربح العام بعد الضرائب 846 مليون جنيه.

باكين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، موافقة الهيئة على تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحـدودة ليصـبح 37.75 جنيه للسهم الواحد على شركة البويات والصناعات الكيماوية-باكين بدلا من 36 جنيه للسهم بزيادة 1.75 جنيه عن السعر السابق البالغ 36 جنيه للسهم الواحد.