هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في منطقة ساخالين الروسية

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أكدت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية إن زلزالاً بلغت قوته 4.1 درجة وقع ليلة الجمعة في سخالين.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة - : "تم تسجيل زلزال بقوة 4.1 درجة في 3 مارس عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي".

وأشارت الهيئة إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترًا جنوب شرقي قرية جورنوي في منطقة ماكاروفسكي.

ووفقًا للبيانات، يمكن أن يشعر سكان منطقة ماكاروفسكي بالهزات التي تتراوح قوتها ما بين 3-4 درجة على الأقل.