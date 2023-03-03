محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمدينتى شبرا الخيمة والخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية، اليوم الجمعة، شملت المرور بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة علي الطريق الزراعي، وأعمال النظافة بشوارع المدينة والمحاور المرورية الجديدة من بينها محور الخصوص ومحور الفريق العصار ومحور شركات البترول، بالإضافة إلي متابعة الإشغالات والتعديات علي الشارع العام وأرصفة المشاة، وذلك في إطار خطة المحافظة علي استعادة الوجه الحضاري للشوارع والقضاء علي أي مظاهر عشوائية والتيسير علي المواطنين وتسيير الحركة المرورية ومنع المخالفات.

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من أعمال اللبشة الحديدية وجاري صب الطبقة الخرسانية من الباكية الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة وتذليل العقبات حتي يتم الانتهاء بشكل كامل من كل اعمال الصيانة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد محور الخصوص الجديد حيث وجه نائب مدينة الخصوص بالعمل علي نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من علي جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حملة لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو علي المحور تماما، وضبط أي مخالفات، مشيرا إلى أن الدولة تبذل كافة جهدها لتطوير شبكة الطرق ويجب علينا جميعا التكاتف من أجل الحفاظ عليها ومنع أي تعديات عليها وإزالة كل المظاهر العشوائية التي تشوهها.

كما تفقد المحافظ، محور شركات البترول بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه بالعمل علي نظافة المحور وإزالة الأتربة من علي الجانبين، كما تفقد الهجان نزلة الخصوص ومسطرد حيث وجه بالعمل علي نظافة المداخل والمخارج والجزر الوسطى وأرصفة المشاة، وازالة أي تراكمات للقمامة علي الطريق الدائري والمتابعة المستمرة لضبط أي سيارات تلقي بالرتش علي جانبي الطريق.

كما وجه الهجان، بالاهتمام بمداخل الاحياء والعمل علي تجميلها وتنظيم ساحات الانتظار وعدم السماح بإقامتها إلا بشكل حضاري وقانوني والالتزام بالمساحات المقررة والتنسيق مع المرور لإقامة حملات ليلية لضبط السيارات التي تلقي بالرتش علي الطرق العامة.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد علي نائب حي شرق شبرا الخيمة، وهاني داود نائب رئيس مدينة الخصوص.