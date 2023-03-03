أعراض القلق.. علامات جسدية خفية للتوتر تؤثر على جسمك

كتبت فاطمة خليل

القلق والتوتر هو شعور بالخوف والرهبة وعدم الارتياح، ويعاني معظم الناس من القلق في بعض الأحيان، لكن يمكن أن يساعد أخذ قسط من الراحة وممارسة الأنشطة التي تساعد على الاسترخاء في تخفيف قلقك، ومع ذلك يمكن أن يتحول القلق إلى اضطراب خطير إذا استمر لفترة طويلة، أو تسبب في مشكلة كبيرة أو تعارض مع حياتك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



القلق ليس فقط في رأسك بل يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا جسدية، فيما يلي بعض الأعراض الجسدية التي قد تكون علامة على أعراض القلق سرعة أو ضيق التنفس القلق ليس فقط في رأسك بل يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا جسدية، فيما يلي بعض الأعراض الجسدية التي قد تكون علامة على القلق ، ومن الأفضل طلب المشورة الطبية إذا واجهت أيًا من هذه الأعراض.

عندما يعاني عقلك من الإجهاد، يكون القلق هو استجابة جسمك لتنبيهك إلى التهديدات، وهذا ما يسمى استجابة القتال أو الهروب.

في مثل هذا السيناريو ، تتنفس بسرعة لأن رئتيك تحاولان نقل المزيد من الأكسجين عبر جسمك استجابةً للخطر قد يجعلك هذا تشعر بضيق في التنفس، مما قد يؤدي إلى مزيد من القلق.

شد في الجسم يمكن أن تتسبب استجابة جسدك للقتال أو الهروب من القلق في تصلب الجسم، مما يؤدي إلى آلام في العضلات قد تؤهلك العضلات المتوترة للابتعاد عن الخطر بسرعة، ومع ذلك ، يمكن أن يؤدي هذا الضغط على العضلات إلى آلام الجسم والصداع والصداع النصفي. عدم الراحة قد يعاني بعض الأشخاص من الأرق، مما قد يؤدي إلى مجموعة متنوعة من السلوكيات المسببة للقلق مثل النقر المفرط على القدم والمصافحة المفرطة.

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بشكل عام في تقليل التوتر. إذا كنت لا تستطيع أن تكون نشطًا، فحاول الجلوس في الخارج كل يوم تظهر الأبحاث أن قضاء الوقت في الطبيعة يمكن أن يفيد الصحة العقلية.



نوبة هلع قد يعاني الأشخاص المصابون باضطرابات القلق من نوبات هلع. تتميز نوبة الهلع بتسارع ضربات القلب والتعرق الشديد وقد يشعر المريض وكأنه على وشك الموت، إذا كنت تعاني من نوبة هلع ، فقد تواجه صعوبة في التنفس أو تشعر كما لو كنت تختنق.

تشمل العلامات الأخرى الشعور بالخدر أو الوخز في أجزاء من جسمك ، وألم في الصدر والشعور بالدوار ، كما لو كنت قد فقدت الوعي، قد يكون الشعور بالحرارة الزائدة أو الشعور بقشعريرة علامات على نوبة هلع من القلق.