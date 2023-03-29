7 أطعمة نباتية تنشط قلبك.. منها الخضراوات

كتبت ايناس البنا

أمراض القلب هي سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، فمن المهم إضافة الأطعمة الصحية إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب، فيما يلى وفقا لموقع "thehealthsite" هذه بعض الأطعمة النباتية التي يمكنك تجربتها.

خضراوات خضراء

أضف الخضار والفواكه الخضراء الموسمية إلى نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب، تحتوي على الألياف وغنية بمضادات الأكسدة.

التوت

التوت غني بالعناصر الغذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب.

الشوفان

يساعد الشوفان المليء بالألياف في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

العدس

العدس غني بالبروتين النباتي. كما أنها مليئة بالألياف التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول.

المكسرات والبذور

ابدأ في تناول البذور والمكسرات لأنها مليئة بالدهون والألياف الصحية ، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم والكوليسترول.

الأفوكادو

مصدر كبير للدهون الصحية والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

الحبوب

تعتبر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينو مصادر رائعة للألياف ، والتي يمكن أن تساعد في إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم ، وبالتالي حماية القلب.