أعراض متلازمة القلب المنكسر وعلاجها.. تعرف عليها

كتب رانيا عامر

متلازمة القلب المنكسر هى حالة مَرَضية للقلب تحدث غالبًا بسبب التعرض لمواقف مثيرة للتوتر ومشاعر شديدة الوطأة. يمكن أن تحدث هذه الحالة أيضًا بسبب الإصابة بأمراض جسدية أو جراحات خطيرة. غالبًا ما تكون متلازمة القلب المنكسر حالة مؤقتة. لكن بعض الأفراد قد يستمر لديهم الشعور بالإعياء بعد شفاء القلب، وفقا لما نشره موقع realsimple.

وقد يشعر المصابون بمتلازمة القلب المنكسر بألم مفاجئ في الصدر أو أنهم على وشك الإصابة بنوبة قلبية. وتؤثر متلازمة القلب المنكسر على مجرد جزء من القلب فقط. فهي تعوق لفترة وجيزة تلك الطريقة التي يضخ بها القلب الدم. ويستمر باقي القلب في العمل كالمعتاد. في بعض الأحيان ينقبض القلب بمزيد من القوة، وتستخدم الأدوية لعلاج أعراض متلازمة القلب المنكسر.

قد يطلق أيضًا على متلازمة القلب المنكسر:

اعتلال عضلة القلب الإجهادي.

اعتلال تاكوتسوبو لعضلة القلب

اعتلال عضلة القلب المتكرر تاكوتسوبو.

متلازمة التضخم القِمِّي

الأعراض

تشبه أعراض متلازمة القلب المنكسر أعراض النوبة القلبية. وقد تشمل أعراضها:

ألم الصدر.

ضيق النفَس.

متى تزور الطبيب

الأسباب

لا يُعرف بشكل واضح سبب الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر. يُعتقَد أن طفرة من هرمونات الإجهاد، مثل الأدرينالين، قد تَضُرُّ مُؤقَّتًا عضلات القلب لبعض الأشخاص. ولا يتضح بدقة طبيعة التأثير المحتمل لتلك الهرمونات على القلب، أو ما إذا كان ثمة شيء آخر مسؤولاً عن ذلك أم لا.

فمن الوارد أن يكون للانضغاط المؤقت في شرايين القلب الكبيرة أو الصغيرة دور في الإصابة. وقد يكون لدى المصابين بمتلازمة القلب المنكسر أيضًا تغير في بنية عضلة القلب، وغالبًا ما يسبق متلازمة القلب المنكسر حدث بدني أو عاطفي بالغ الأثر. فأي شيء يمكن أن تكون له استجابة عاطفية قوية قد يسبب حدوث هذه الحالة. ومن أمثلة ذلك:

المرض المفاجئ مثل نوبات الربو أو عدوى كوفيد 19.

الخضوع لعملية جراحية كبيرة.

التعرض لكسر مفاجئ في العظام.

وفاة شخص عزيز أو صورة أخرى من صور الفقد.

خوض جدال حاد.

في حالات نادرة، قد تنتج الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر عن استخدام أدوية معينة. ومن أمثلتها:

أدوية الحالات الطارئة المستخدمة في علاج التفاعلات التحسسية الشديدة أو نوبات الربو الحادة.

بعض الأدوية المستخدمة في علاج القلق.

الأدوية المستخدمة لعلاج احتقان الأنف (مضادات الاحتقان).

العقاقير المنبهة غير المشروعة، مثل الميثامفيتامين والكوكايين.

يجب إخبار الطبيب دائمًا بالأدوية المستخدمة، بما في ذلك الأدوية المتاحة دون وصفة طبية. وعند بدء استخدام دواء جديد، تجب استشارة الطبيب بشأن مخاطره وآثاره الجانبية المحتملة.