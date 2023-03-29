نقيب الأطباء يزور نقابة الصحفيين لتهنئة النقيب ومجلسه

كتبت آية دعبس

زار الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء والدكتور أحمد حسين أمين مساعد النقابة، اليوم الأربعاء، نقابة الصحفيين، حيث التقيا مع الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، والكاتب الصحفى محمد خراجة أمين الصندوق.

وقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء تهاني جموع أطباء مصر إلى نقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس نقابة الصحفيين، ونقل د. حسين خيرى أمنيات الأطباء لمجلس نقابة الصحفيين بالتوفيق في تحقيق مطالب ومصالح الصحافة والصحافيين.

وأكد الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين على تقديره ومجلس نقابة الصحفيين للأطباء ومهنة الطب وحرص نقابة الصحفيين على دعم الأطباء في كافة القضايا المهنية العادلة، كما أكد نقيب الصحفيين والكاتب جمال عبد الرحيم والكاتب محمد خراجة على حرص نقابة الصحفيين على التنسيق مع نقابة الأطباء.