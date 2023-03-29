مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثالث بالشرقية

لفظت طفلة فى السادسة من عمرها أنفاسها الأخيرة، إثر سقوطها من الطابق الثالث بنطاق مدينة مركز أبوحماد بالشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" م م " 6 سنوات مقيمة دائرة مركز أبوحماد جثة هامدة، إثر إصابتها بكسور متعددة، وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفلة التى أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الثالث بالمنزل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمي الصنافين بنها بعد كارتة الصنافين اتجاه السعديين محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الإقليمي الصنافين بنها بعد كارتة الصنافين اتجاه السعديين، مما أسفر عن إصابة 8 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى السعديين بمنيا القمح لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.