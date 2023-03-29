محافظ جنوب سيناء يتفقد موقع إنشاء وحدة فحص فني للسيارات بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

تابع اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم جولاتة التفقدية لمتابعة كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة.



وتفقد المحافظ عددًا من المواقع لاختيار المكان الأنسب لإقامة وحدة فحص فنى إلكترونى متقدمة للسيارات، والموقع القترح لإنشاء جدارية قادة العالم الذين شاركوا في قمة تغير المناخ التي عقدت في شرم الشيخ خلال نوفمبر 2022، لتكون شاهدا على مؤتمر من أهم المؤتمرات العالمية، وتوثيقًا لقدرة المصريين على استضافة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات.



وتابع المحافظ أيضآ الأعمال النهائية لمبني الرصد الأمني الموحد، وشدد على تكثيف أعمال الزراعات والتجميل واللاند سكيب لاستكمال تجهيز المبنى للافتتاح في القريب العاجل.



وخلال الجولة تفقد المحافظ الأعمال الجارية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بمدينة شرم الشيخ التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها، كما تفقد أيضا الوحدة البيطرية داخل القرية.







