مجلس جامعة بني سويف يوافق على مقترحات "فنون تطبيقية" بشأت تصميمات جمالية

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بجلسته رقم 219 على مقترحات كلية الفنون التطبيقية بشأن وضع تصميمات تساعد على رفع جماليات جدران إحدى المدارس من الداخل وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع، وتنظيم ندوات بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أن طلاب الكلية سيقوموا بوضع تصميمات تساعد على رفع جماليات جدران إحدى المدارس من الداخل لتجذب الطلاب وتضفي منظر جمالي، ولتظهر المدرسة في أجمل صورة وذلك انطلاقا من دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بها، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات لتدريب الطلاب حسب احتياجات كل قسم داخل الكلية، وتنظيم ندوتين بالتعاون مع غرفة تصنيع الصناعة والأخشاب عن الخامات الحديثة عالمياً والمستخدمة في التصميم، وتطبق معايير الاستدامة في مجالات الفنون التطبيقية.





