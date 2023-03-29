طقس متقلب.. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بكافة الأنحاء حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 2 أبريل 2023 ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .



وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 2 أبريل 2023 كما يلى :



الأربعاء 29 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 16 درجة



الخميس 30 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة



الجمعة 31 مارس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة



السبت 1 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 12 درجة

جنوب الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 16 درجة



الأحد 2 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 25 درجة الصغرى 14 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 13 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 15 درجة