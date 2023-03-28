ارتفاع درجات الحرارة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 1 أبريل 2023، لتشهد البلاد طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، باردا ليلا على أغلب الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

- الثلاثاء 28 مارس:

ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 29 مارس:

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 30 مارس والجمعة 31 مارس:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 1 أبريل :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.