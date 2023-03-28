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ارتفاع يعقبه انخفاض بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

الثلاثاء، 28 مارس 2023 12:02 م
ارتفاع يعقبه انخفاض بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 28 مارس حتى الأحد المقبل 2 أبريل 2023، ليشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع طفيف مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب الصعيد، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 


- الثلاثاء 28 مارس : 

ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 29 مارس والخميس 30 مارس: 

انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الجمعة 31 مارس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 1 أبريل والأحد 2 أبريل : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
 

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