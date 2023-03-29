شباب بالأقصر يشاركون فى خيرات رمضان بـ"قدرة فول الخير".. فيديو وصور

الأقصر – أحمد مرعى

خلال شهر رمضان المبارك كل شاب يسعى لعمل الخير بطريقته الخاصة، منهم من يقوم بتجهيز شنط وكراتين رمضان، وآخرون يقومون بتوزيع الوجبات والبلح والعصائر خلال وقت الإفطار، وغيرها من الأفكار الرمضانية لنيل الثواب والبركات خلال الشهر الكريم، أما فى محافظة الأقصر، فقد انطلق عدد من الشباب بمدينة إسنا فى عمل فكرة مختلفة بطريقتهم الخاصة تكون مفيدة أكثر للجميع، وهي "قدرة فول الخير" بتوزيع الفول الطازج يومياً بالمجان تماماً طوال الشهر الكريم.

ووسط أجواء من الفرحة والسعادة يقوم عدد من شباب مدينة إسنا، بعمل فكرة إيجابية لتوزيع كميات من الفول المدمس والمخلل مجاناً يومياً طوال شهر رمضان المبارك وتوزيعها على أهالي القري والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً، للمساهمة فى رسم البهجة والفرحة وإدخال السرور على وجوه الصائمين خلال الشهر الكريم، ويساهمون بتلك الفكرة فى رفع العبء على الأكثر احتياجاً من مصاريف الشهر الكريم، بجانب غرس وترسيخ قيم التضامن والتكافل الاجتماعي، والتفاعل الإيجابي بين أبناء المجتمع بكافة شرائحه.

وفي هذا الصدد يقول الشاب مصطفي الصياد شيبه إبن مدينة إسنا ومؤسس المبادرة، إنهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، قرروا التطوع ورسم البهجة والسعادة على وجوه الصائمين، من خلال توزيع وجبة بعد طول تفكير ولقاءات ركزوا في توزيع "فول المدمس"، وتعد لأول مرة تحدث داخل محافظة الأقصر بشكل عام ومدينة إسنا بشكل خاص، موضحاً أنهم في بداية الأمر فكروا في توفير الفول مجفف وتوزيعه على الأسر الأكثر أحتياجاً، ولكن لاحظ بأن بعض المواطنين ليس لديهم مقدرة في تركيب الفول وأسعار أنابيب البوتاجاز، تحديداً مع ارتفاع أسعار الوقود والفول في الأوانة الأخيرة، مما دفعهم باستكمال الثواب الي النهاية.



الشباب-خلال-توزيع-الفول-فى-نهار-رمضان-بالمجان



توزيع-الفول-من-القدرة-المجانية-للجميع-جنوب-الأقصر



جانب-من-تقديم-الفول-بالمجان-فى-قرى-إسنا



فرحة-الأطفال-بالفول-المجانى-فى-شهر-رمضان