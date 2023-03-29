رئيس "مياه الشرب بالبحر الأحمر" يتفقد مواقع الشركة وأعمال الإحلال والتجديد

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحر الأحمر ، اليوم الأربعاء، مواقع الشركة المختلفة لمتابعة سير العمل به، بدأ جولته بتفقد أعمال الإحلال والتجديد للأعمال الكهروميكانيكية بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية رقم 7 بالغردقة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب خلال جولته على مواقع الشركة علي ضرورة الالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتأمين وصول المياه للمواطنين.

كما أكد رئيس الشركة علي الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب مع الاستمرارية فى تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.

وكانت ا عتمدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورش التدريب الفني بمركز تدريب الغردقة، والتابع لشركة مياه البحر الأحمر، وذلك بعد معاينة جميع الورش الخاصة بالشركة، والتأكد من التزام الإدارة العامة للتدريب بشروط اعتماد الورش، ومطابقتها للمواصفات والمعايير الخاصة بالاعتماد.