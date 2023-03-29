رئيس جامعة بنها: إجراء 2036 جراحة فى مختلف التخصصات ضمن قوائم الانتظار بنسبة 96.37%

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها، اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل الدكتور جمال سوسة، كلمته بتوجيه الشكر لجميع القطاعات على مستوى الجامعة لدورهم وجهودهم المبذولة خلال العام الميلادى 2022، مؤكدا أن جامعة بنها شهدت تطورا على كافة المسارات، في ضوء ما تمثله الجامعة كمنارة للعلم بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة، وإحراز العديد من النجاحات في شتى المجالات، من خلال توفير بيئة مُحفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص متساوية للطلاب، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي والإقليمي.

كما استعرض رئيس الجامعة، توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك، مؤكدا أن البروتوكول يأتى ضمن مجموعة من التحالفات الإقليمية بين الجامعات لتحقيق التكامل ودراسة مشاكل المجتمع ووضع سبل الحلول المقترحة من خلال العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالى للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر والتهنئة لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية والمدير التنفيذى ومدير المستشفيات الجامعية وفريق مكافحة العدوى لحصوله على المركز الأول على مستوى المستشفيات الجامعية، ضمن ممارسات مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة بنها، وعن الأداء المتميز لوحدة وفريق مكافحة العدوى، مؤكداً أن مستشفيات بنها الجامعية لا تألوا جهدا في الحرص على توفير جميع الإحتياجات الفنية الحديثة، والتدريب على أحدث المستجدات التي تساهم في الإرتقاء بمهارات الكوادر الطبية بهدف تقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

كما استعرض رئيس الجامعة، دور مستشفيات جامعة بنها في إنهاء قوائم الانتظار، مؤكدا أن مستشفيات الجامعية حققت تقدمًا كبيرًا في تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022، مشيرًا الى أنه تم إجراء 2036 جراحة في مختلف التخصصات الطبية للمرضى الذين كانوا على قوائم الانتظار وعددهم 2445 مريضًا بنسبة 96.37 %، وسيتم إجراء الجراحات المُتبقية خلال الأيام القليلة المُقبلة، موضحًا أن العمليات شملت مختلف الأقسام والتخصصات الطبية.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أنه في ضوء رؤية مصر 2030، وسعى جامعة بنها لتشجيع الابتكار والبحث والتطوير والمعرفة، نظمت الجامعة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة في موضوع المدن الذكية، في مارس 2022، حيث شارك 478 فريق من 50 جامعة مصرية ما بين حكومية، وأهلية ، كما تم تنظيم فعاليات هاكاثون الحكومة الذكية فى نسخته الثانية 2023، والذي نظمته الجامعة بمشاركة 254 فريقاً يمثلون 38 جامعة مصرية، وتم تصعيد 35 مشروع يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.