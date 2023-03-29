رئيس جامعة المنوفية: استقبلنا 15حالة من حـادث تصـادم ميكـروبـاص طريـق شبين الكوم السـادات

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، بأن طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية أستقبلت 15 مصاب أثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق شبين الكوم طملاي السادات الجديد.

و أشار رئيس الجامعة بأنه فور وصول الحالات تم عمل الإسعافات الأولية و تقسيم الحالات حسب درجة الخطورة. تم دخول ثلاثة حالات مباشرة إلي عمليات الطوارئ (منهم حالة عمليات الجراحة العامة إستئصال الطحال ناتج عن نزيف بالبطن، حالة عمليات جراحة العظام كسر مفتوح في عظام الطرف السفلي، و حالة عمليات جراحة القلب و الصدر نزيف داخل الرئة).

هذا بالإضافة إلي 5 حالات تم حجزها للعلاج و المتابعة بالرعاية المركزة تحت إشراف أطباء الرعاية المركزة و جراحة العظام و جراحة القلب و الصدر. كما تم دخول حالتين للعلاج بالأقسام الداخلي جراحة عامة و جراحة عظام.

بالإضافة إلي خروج 5 حالات تحسن بعد تلقي الإسعافات الأولية و الإطمئنان عليهم.

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، يفيد من إصابة 15 شخص فى حادث سيارة أجرة بأخرى نصف نقل على طريق شبين الكوم - طملاى نتيجة السرعة الجنونية.

على الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف تحت إشراف الدكتور أيمن عباس مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنوفية،وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.