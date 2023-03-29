دعم أمريكي لموريتانيا بـ750 ألف دولار لتمويل برنامج الانتخابات التشريعية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا سينثيا كيرشت، إن أمريكا خصصت 750 ألف دولار، لتمويل برنامج الدعم الانتخابي "خيار الشعب" "كوفو سوغاندي"، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة فى 13 مايو القادم.

وأضافت كيرشت خلال كلمتها في حفل انطلاق برنامج الدعم الانتخابي "كوفو سوغاندي"، أن أمريكا تهدف إلى أن تبقى موريتانيا على مسارها الإيجابي في الحكم الديمقراطي.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الموريتانية، الداه ولد عبد الجليل، عن انطلاق برنامج الدعم الانتخابي "كوفو سو غاندي".

ويهدف برنامج كوفو سو غاندي إلى تعزيز قدرات الأطراف المعنية بالانتخابات، وخاصة السكان، ووسائل الاتصال والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة، على دعم الحريات السياسية من أجل إرساء المسار السياسي والديمقراطي.

وبدأت لجنة الانتخابات الموريتانية استلام وتلقى الملفات المقدمة من الأحزاب السياسية الموريتانية.وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف الليلة الماضية إيذانا ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا.

ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزبا سياسيا معترفا بهم لانتخاب برلمان من 176 عضوا فى أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد في عهد الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وصل سدة الحكم في الأول من أغسطس 2019.