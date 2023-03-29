حى المقطم يزيل تعديات على أراضى أملاك دولة ومبانى مخالفة

كتب سيد الخلفاوى

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بضرورة تكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء ، بهدف التصدي بكل حزم وحسم، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد، والتحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفي هذا الإطار واصلت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة أعمالها الخاصة بمواجهة المخالفات واستعادة أملاك الدولة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعدي عليها طبقا للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ونفذت الأجهزة التنفيذية بحي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر إزالة للتعدى على أملاك الدولة بمنطقة مساكن الجيزة بمحور المستشار عبد المجيد محمود، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية ومدير منطقة الإسكان ومدير الأملاك والأجهزة التنفيذية بالحى وبالتعاون مع المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

كما تم تنفيذ قرار إزالة للتعدى ببناء حوائط بالطوب وعمل صبه بمنطقة الردود بالجانب الأيسر للقطعة رقم 2057 بالحى الاول بالهضبة الوسطى إلى جانب تنفيذ قرار الإزالة للقطعة رقم 9235 منطقة س بالهضبة العليا وذلك لمخالفة ترخيص البناء فى غلق الجراج بدور البدروم باب حديد حيث تم إزالة الباب والتحفظ عليه وايداعه بمخزن الحى.