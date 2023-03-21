محافظ القاهرة يوجه بإزالة مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة

كتب سيد الخلفاوى

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية، مثل الرى والزراعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها .

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى ترأسه محافظ القاهرة لمناقشة سبل رفع درجة الإنجاز بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام ، والمساعد، ومدير النظم والدعم الفنى والمتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية، ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء الأحياء وعدد من قيادات المحافظة .

وأكد محافظ القاهرة أن ملف منع البناء المخالف وإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية، ورصد كافة اشكال التعديات على المجاري المائية وازالتها في مهدها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، تعمل على رصد التعديات والمخالفات بشكل يومى ليتم التعامل الفورى معها، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون وإزالة كافة المخالفات فى المهد .