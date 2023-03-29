توقف حركة الملاحة فى ميناء الصيد والبحر المتوسط بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف حركة الصيد بميناء البرلس بمحافظة كفر الشيخ، لهبوب الرياح، ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى، إشارة من ميناء البرلس ، بتوقف حركة الصيد، اليوم الأربعاء، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمانا لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، أولا بأول، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد المصرية عن إنذار بحرى خاص بالبحر الأبيض المتوسط؛حيث متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربى يومى( الأربعاء والخميس ) على مسطح البحر المتوسط، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر.