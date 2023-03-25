التنمية المحلية: توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بسبب حالة الطقس

كتب على عبد الرحمن

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم تقريراً من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن الإجراءات التى تقوم بها بعض المحافظات للتعامل مع الأمطار التى تعرضت لها.

وأشار التقرير، إلى اصدار محافظ القليوبية قرار بتعطيل الدراسة اليوم السبت نظراً لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة خاصة فى حى غرب شبرا الخيمة وحى شرق شبرا الخيمة وقليوب، لافتا إلى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى غلق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء بسبب شدة الرياح، وتوقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ.

وأوضح التقرير الذى تلقاه اللواء آمنة، أن سقوط أمطار متوسطة على مركزى السلوم والنجيلة ، فيما سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مركزى العلمين و برانى ، و يجرى رفع تجمعات المياه ، فيما سقطت أمطار غزيرة مصحوبة ببرق و رعد على مدينة مرسى مطروح ، و تم الانتهاء من رفع تجمعات المياه بالشوارع الداخلية والخارجية ، كما سقطت أمطار خفيفة الى متوسطة على مركز الحمام و يتم رفع تجمعات مياه الأمطار أولا بأول.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى سقوط أمطار متوسطة مصحوبة ببرق ورعد على أحياء المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية بمحافظة القاهرة ، فيما سقطت أمطار غزيرة على أحياء المنطقة الغربية، و جار رفع التجمعات.

وسقطت أمطار متوسطة على بعض مدن محافظتى البحيرة و الدقهلية ، و يتم رفع تجمعات مياه الأمطار ، فيما تعرضت محافظة الاسكندرية لسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على أحياء ( العامرية أول– وسط – شرق- العجمى – غرب -- العامرية ثان ) و مدينة برج العرب و يجرى الإنتهاء من رفع تراكمات الطريق الساحلي ، ولا توجد إعاقة مرورية ويجري العمل على رفع باقى التجمعات فى الأحياء.

وأوضح التقرير سقوط امطار خفيفة على بعض مدن محافظات الجيزة و الإسماعيلية و بورسعيد و دمياط و الفيوم و المنوفية و البحرالأحمر و الغربية و الشرقية و كفرالشيخ و جنوب سيناء ، و تعرضت محافظة أسيوط لهبوب رياح محملة بالتربة و الغبار العالق ، موضحاً ان المحافظات مستمرة فى رفع كافة تجمعات المياه بالشوارع الرئيسية و الداخلية و الحالة العامة مستقرة مع وجود نشاط للرياح ، و لم يتم رصد أى معوقات بالطرق أو المرافق العامة ، مع استمرار حالة الاستعداد القصوى ، و تمركز المعدات وفق خطة مجابهة تقلبات الطقس.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وغرف عمليات المحافظات وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، واستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار ومتابعة درجة استعداد المحافظات لسوء الحالة الجوية التى تشهدها البلاد ، مشدداً على التأكد من انتشار الشفاطات بالمحاور الرئيسية والفرعية بالمحافظات لضمان التعامل مع المستجدات أول بأول ولتذليل أى معوقات تحول دون الإسراع بشفط تجمعات مياه الأمطار، وسرعة عودة الأمور لطبيعتها.