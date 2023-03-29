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بايدن: آمل أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية

الأربعاء، 29 مارس 2023 12:34 ص
بايدن: آمل أن يتراجع نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يآمل أن يتراجع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن قانون التعديلات القضائية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف جو بايدن: لا يمكن لإسرائيل مواصلة السير على هذا الطريق.

وفى وقت سابق قال البيت الأبيض إنه ليس لديه خطط فى المرحلة الحالية حول استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى واشنطن، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وفي خطابه للأمة في وقت سابق اليوم، قال نتنياهو إن الإصلاح القضائي لن يتم دفعه في دورة الكنيست الحالية.

وتابع نتنياهو: "نحن الآن على طريق تصادم خطير للغاية في المجتمع الإسرائيلي، مما يعرض الوحدة الأساسية بيننا للخطر، ومثل هذه الأزمة تلزمنا جميعًا بالتصرف بمسؤولية".

وأضاف: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية، ومن منطلق الرغبة في منع حدوث انشقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة للقانون في دورة الكنيست الحالية من أجل إعطاء الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق واسع بشأن التشريع في الدورة المقبلة للكنيست.. بهذه الطريقة، سنقوم بإصلاح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والفرد بل وتعزيزها".


بايدن

نتنياهو

أمريكا

إسرائيل

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