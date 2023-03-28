وفي خطابه للأمة في وقت سابق اليوم، قال نتنياهو إن الإصلاح القضائي لن يتم دفعه في دورة الكنيست الحالية.

وتابع نتنياهو: "نحن الآن على طريق تصادم خطير للغاية في المجتمع الإسرائيلي، مما يعرض الوحدة الأساسية بيننا للخطر، ومثل هذه الأزمة تلزمنا جميعًا بالتصرف بمسؤولية".



وأضاف: "انطلاقا من المسؤولية الوطنية، ومن منطلق الرغبة في منع حدوث انشقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة للقانون في دورة الكنيست الحالية من أجل إعطاء الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق واسع بشأن التشريع في الدورة المقبلة للكنيست.. بهذه الطريقة، سنقوم بإصلاح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود، مع الحفاظ على حقوق الإنسان والفرد بل وتعزيزها".



من جانبه، قال زعيم حزب "يش عتيد" ورئيس الوزراء السابق، إنه يجب أن ينشئ الرئيس الإسرائيلي آلية تفاوض، مُشيرًا إلى أن الإسرائيليين يثقون به كوسيط عادل.



وأضاف أن ما فعله نتنياهو الآن هو ما كانت المعارضة تطلبه خلال الشهرين الماضيين.