اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 مارس 2023 12:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بخطورة المخدرات

الأربعاء، 29 مارس 2023 12:08 م
الداخلية تعقد لقاءات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بخطورة المخدرات وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد لقاءات مع طلبة المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، مرحلتى "الإعدادية - الثانوية"، للتعريف بمخاطر تعاطى المواد المخدرة، وخاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئاتهم العمرية.
 
كما شملت اللقاءات توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة وطرق الوقاية منها، وتم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود وزارة الداخلية فى ضبط العديد من القضايا والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدى لمحاولات ترويج المواد المخدرة.
     
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات، ولقت المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

مكافحة المخدرات

مخدرات

التوعية بمخاطر المخدرات

المخدرات

وزارة الداخلية

وزارة التربية والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة