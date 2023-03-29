جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.



وأكد وزير الاتصال الجزائري أن نص القانون المتعلق بالإعلام من شأنه أن "يساهم في بناء منظومة قانونية قوية تعزز حرية التعبير وتضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة الموثوقة".



وقال بوسليماني إن الأحكام التي تضمنها نص القانون حرصت على ضمان الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية الجزائرية وتعزيز الاحترافية في مجال الإعلام، وذلك من خلال تدارك الاختلالات والنقائص الواردة في القوانين السابقة.



ومن المقرر عقب هذه المصادقة، أن تتم إحالة مشروع القانون إلى الغرفة الثانية من البرلمان وهي مجلس الأمة.