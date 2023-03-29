البابا تواضروس: نشكر ربنا ومفتى الجمهورية على انتهاء أزمة الطفل شنودة

كتب: محمد الأحمدى

قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر لكل من تعبوا واهتموا بقضية الطفل شنودة، مؤكدا أنه انتصار للإنسانية فوق القانون، داعيا أن يعوض الله الجميع بخير.

وقدم قداسة البابا خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أيضا الشكر لمفتى الجمهورية على جهوده وطريقته وهدوءه وعلمه فى حل الأزمة حيث قدم صورة جميلة وانتهت القضية بسلام.

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية أكدت أن إذاعة العظة تكون من خلال القنوات الرسمية المسيحية، وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117 يعتبر أول بابا فى تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير فى مطعم الكلية الإكليريكية.