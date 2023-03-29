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ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 29 مارس 2023 10:29 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 16082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2780 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 19184 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 6635 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 2825 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 4236 نقطة.

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