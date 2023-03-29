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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم برافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

الأربعاء، 29 مارس 2023 04:14 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم برافد الطريق الدولى بكفر الشيخ حادث تصادم -أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين جروح واشتباه كسور وكدمات، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل على طريق كفر الشيخ المحلة فى نطاق محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى الإسعافات المطلوبة.
 
وكان مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا بورود إشارة من المستشفى تفيد بوصول مصابين فى حادث تصادم سيارتين، وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
 
وبالانتقال والفحص تبين من سجلات المستشفى إصابة كل من: محمد حمادة فوزى، 40 سنة، من تقسيم 2، ووسام محمد مازن، من قرية كفر الجرايدة ببيلا، ومحمد المغازى محمد 20 سنة من بيلا، ومحمد أحمد بكر، 22 سنة من بيلا، وخديجة محمد أبوشعيشع، 20 سنة من بيلا، وآية هشام مروان، 19 سنة من بيلا، وأحمد يوسف أحمد، 21 سنة من بيلا، ومعظمهم من الطلبة.

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