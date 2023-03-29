إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم بمركز شبين الكوم فى المنوفية

اصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الجديد شبين الكوم طملاى ووقوع مصابين إثر الحادث .
على الفور تم الانتقال، والمعاينة المبدئية تبين تصادم سيارة ميكروباص باخرى ربع نقل، اسفر عن الحادث إصابة 14 شخص بكسور وجروح متفرقة، وتم نقلهم الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم بمركز شبين الكوم فى المنوفيةالأربعاء، 29 مارس 2023 03:46 م
إسعاف- أرشيفية
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اصيب 14 شخصًا بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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