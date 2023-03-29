إزالة حالة تعد ورفع إشغالات وصيانة الإنارة ضمن جهود الوحدات المحلية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المختلفة، تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التى يتم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، بجانب رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية والداخلية، والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، أعمال الإزالة لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحة 150 م2 وبارتفاع 2 متر بقرية بلانة بعد رصد هذه المخالفة عبر منظومة المتغيرات المكانية بكود رقم " 924422 "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات بالسوق السياحى فى القطاع الرابع بشارع الشواربى وبوابة السوق التجارى، وأسفرت جهود الحملة عن رفع 451 حالة إشغال، بجانب تحرير 31 محضرًا وذلك بقيادة نواب رئيس المدينة، وبمعاونة رؤساء الأحياء والمهندسين والفنيين بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وهو الذى توازى مع القيام بإيقاف أعمال بناء مخالف بمسطح 150 م2 بنطاق حى جنوب، مع مصادرة الأدوات المستخدمة فى البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف، كما تم أيضاً شن حملة على مراكز فرز القمامة المخالفة بحى جنوب، ومصادرة الأدوات المستخدمة من الموازين وغيرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، فضلاً عن صيانة خط الإنارة للأعمدة بالكورنيش الجديد، وتغيير الكابلات التالفة بين الأعمدة بإشراف من رئيس قرية أبو الريش.

وتواكب مع ذلك التفاعل الفورى لمسئولى حى جنوب مع شكوى بعض الأهالى من سكان إحدى العمارات السكنية بشارع كسر الحجر حيث تم رفع الإشغالات والمقاعد المخالفة مما كان له أثر طيب على المواطنين.

وفى السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أعمال الصيانة للكهرباء بنفق المشاة بناءاً على توجيهات محافظ أسوان بعد شكوى أهالى المدينة بما ساهم فى تحقيق الإنارة الجيدة به لتسهيل وتأمين حركة المواطنين المترددين عليه.