البورصة تلغى قيد شركة نيو كاسل للاستثمار الرياضى لعدم استيفاء الشروط

كتب هانى الحوتى

كما قررت اللجنة، قيد أسهم شركتي فتنس برايم للأندية الصحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، قيدًا مؤقتًا برأس مال مصدر 66.3 مليون جنيه للأولى موزعًا على عدد 132.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه، و12 مليون جنيه للثانية موزعًا على عدد 12 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وألزمت لجنة القيد، الشركتين باستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.